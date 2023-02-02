ChatGPT обогнал TikTok и стал самым быстрорастущим приложением в истории

ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории. Чат-бот набрал 100 млн ежемесячных активных пользователей всего за два месяца. Предыдущий рекорд принадлежал TikTok, который достиг этого показателя за девять месяцев.

Нейросетевой чат-бот ChatGPT набрал 100 млн активных ежемесячных пользователей всего за два месяца, став самым быстрорастущим приложением в истории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные швейцарского холдинга UBS.

Чтобы достигнуть отметки в 100 млн активных пользователей, соцсети коротких видео TikTok потребовалось девять месяцев, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ) потратил на это 2,5 года.

В январе 2023 года число уникальных пользователей чат-бота ChatGPT составило 13 млн, что в два раза больше, чем в декабре 2022 года, отмечает UBS.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI с помощью технологий искусственного интеллекта может выполнять всевозможные задачи, например, найти ответ практически на любой вопрос, написать программный код, придумать песню. Студент РГГУ с помощью ChatGPT написал дипломную работу и успешно защитил ее.

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