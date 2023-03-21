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ChatGPT стал соавтором эпизода американского ситкома South Park

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Авторы сатирического мультсериала South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун задействовали чат-бот ChatGPT в написании сценария для 4 серии 26 сезона.

ChatGPT стал соавтором эпизода американского ситкома South Park

Эпизод называется «Глубокое обучение» и повествует об открытии новых технологий, которые помогают героям мультфильма с домашним заданием. При этом ChatGPT указан в титрах как соавтор Трея Паркера.

Однако зрители усомнились, что чат-бот действительно причастен к созданию эпизода. Фанаты сериала напомнили об ироничности South Park и предположили, что указание в титрах ChatGPT — очередной остроумный ход авторов ситкома.

Помимо работы над сериалом, который выходит с 1997 года, Трей Паркер и Мэтт Стоун развивают собственный технологический стартап. В конце прошлого года они получили $20 млн инвестиций на свою дипфейк-студию Deep Voodoo. Основными инвесторами выступили Connect Ventures и New Enterprise Associates.

ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI, выход продукта вызвал большой ажиотаж и этические споры. За несколько месяцев чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде и сдал экзамен на получение лицензии врача в США.

Один из основателей OpenAI Илон Маск, который ранее вышел из проекта, на фоне успеха чат-бота даже решил собрать команду для разработки конкурентного продукта.

Фото на обложке: Скриншот с сайта timehd

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