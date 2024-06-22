С момента появления ChatGPT число вакансий для копирайтеров на Upwork снизилось на 21%

Исследование аналитического центра платформы с объявлениями о работе для фрилансеров Upwork показало, что с момента появления ChatGPT число вакансий в областях, где преуспевает генеративный ИИ, сократилось на 21%. Речь в основном про копирайтеров, дизайнеров, программистов, частично юристов и экономистов.
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Вакансии фрилансеров, требующие базового написания текстов, кодирования, перевода, составления документов, исчезают с портала Upwork, как сообщает управляющий директор Исследовательского института компании Келли Монахан The Wall Street Journal.
Ее выводы перекликаются с выводами более десятка других исследователей из таких институтов, как Гарвардская школа бизнеса, Вашингтонский университет в Сент-Луисе и Университет Гонконга, пишет издание.
Они обнаружили, что несмотря на заявления аналитиков, что ИИ лишь частично может закрыть потребности тех или иных должностей, с момента появления ChatGPT и других моделей генеративного ИИ количество вакансий фрилансеров, размещенных на Upwork, Fiverr и близких по тематике платформах по поиску работы ощутимо и перманентно снижается.
Более раннее исследование Upwork, показало, что 38% работающих американцев выполняли какую-либо внештатную работу в 2022 году. Этот процент персонала, занимающийся выполнением задач, которые можно автоматизировать, определенно оказались в ситуации потери заказов, хотя экономисты различных корпораций и продолжают уверять, что генеративные приложения не заменят человека.
Фото на обложке: Unsplash
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