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Назван самый дешевый в мире электромобиль

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский электромобиль Zetta CM1 назван самым дешевым в мире. Он поступит в продажу к концу текущего года. Об этом сообщает испанский La Vanguardia.

Назван самый дешевый в мире электромобиль

Минимальная стоимость электромобиля составит 450 тысяч рублей, что на данный момент является самой низкой ценой электрокара в мире. Это четырехместная машина без задних дверей. Автомобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях.

Максимальная скорость электромобиля составит 120 километров в час. Дальность хода — до 200 километров.

zetta

Российский стартап Zetta начал заниматься разработкой машины в 2017 году. При ее создании использовали отечественные комплектующие, за исключением аккумулятора емкостью 10 кВт/ч, произведенного в Китае.

В качестве силовой установки выступают асинхронные мотор-колеса. Их общая мощность составляет 108 л. с.

Планируется, что собирать машину будут на заводе в Тольятти. Разработчик отметил, что первоначальный выпуск составит 15 тысяч единиц модели в год. Презентация электрокара должна состояться через несколько месяцев.

Фото: La Vanguardia

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