Блогер Евгений Чебатков инвестировал 5 млн рублей в генератор изображений Fabula AI

Блогер Евгений Чебатков инвестировал 5 млн рублей в ИИ-генератор изображений Fabula AI. Деньги были привлечены в предпосевном раунде инвестиций. В 2024 году стартап планирует привлечь до 200 млн рублей в посевном раунде.

Генератор изображений с помощью нейросети Fabula AI привлек 5 млн рублей от блогера Евгения Чебаткова. Об этом Чебатков и сооснователь Fabula AI Родион Кадыров рассказали в выпуске подкаста «Стартап-секреты».

Средства направили на привлечение новых пользователей и запуск направления ИИ-инструментов «под ключ».

Fabula AI привлек средства в рамках pre-seed-раунда. В 2024 году стартап планирует открыть seed-раунд и привлечь до 200 млн рублей на масштабирование b2b-рынка.

Fabula AI – мультиплатформенное приложение для создания и редактирования изображений при помощи нейросетей. По данным стартапа, меньше чем за год работы сервис привлек 1,7 млн пользователей на платформах Telegram, VK, App Store, Google Play.

Fabula AI основали Али Оздиев и Родион Кадыров. По собственным данным, выручка стартапа в период с марта по декабрь 2023 года составила 36 млн рублей.

Фото на обложке: Fabula AI