Россиянам вновь интересен Чебурашка после выхода одноименного фильма

Успех в прокате комедии «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко вернул интерес россиян к персонажу произведений Эдуарда Успенского. Ретейлеры сообщают о резком росте продаж как книг, так и других товаров, связанных с Чебурашкой.

Об этом рассказал РБК со ссылкой на представителей торговых сетей. Спрос на повесть «Крокодил Гена и его друзья» на Ozon в январе этого года увеличился на 47% год к году.

По информации сервиса электронных книг «ЛитРес», с 1 по 12 января продажи книги Успенского выросли в два раза относительно периода с 20 по 31 декабря. В сети книжных магазинов «Читай город» рассказали о росте спроса на книги о Чебурашке на 12% год к году.

В «Детском мире» было продано почти 1,5 тысячи различных товаров с символикой «Чебурашки» с 1 по 12 января — относительно показателей прошлого года рост составил 100%.

Самым популярным товаром, связанным с персонажем, остаются мягкие игрушки. На Ozon их покупают в 2,3 раза чаще, чем годом ранее, а на Wildberries число заказов с 1 по 9 января выросло на 147% год к году.

Полнометражный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко вышел в российский кинопрокат 1 января 2023 года и на десятый день стал самым кассовым отечественным фильмом, собрав 3,082 млрд рублей. 13 января картина обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала абсолютным лидером российского проката со сборами в 3,528 млрд рублей.

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