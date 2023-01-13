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«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» и стал абсолютным рекордсменом российского проката

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» и стал абсолютным рекордсменом российского проката. Первая часть франшизы Джеймса Кэмерона вышла на экраны в конце 2009 года и удерживала лидерство по сборам в течение 13 лет.

«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» и стал абсолютным рекордсменом российского проката

По данным «Фонда Кино», общие кинопрокатные сборы российского фильма «Чебурашка» превысили 3,52 млрд рублей. Лента вышла в прокат менее двух недель назад – 1 января 2023 года.

Таким образом, «Чебурашка» стал абсолютным лидером российского кинопроката за время ведения статистики. В этом статусе отечественный мультфильм сменил ленту голливудского кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которая вышла в российский прокат 17 декабря 2009. Общие сборы «Аватара» в России составляют 3,51 млрд рублей.

Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. К 10 января, то есть за десять дней проката, сборы киноленты составили 3,08 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.

Фото на обложке: onedio

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