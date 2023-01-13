«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» и стал абсолютным рекордсменом российского проката. Первая часть франшизы Джеймса Кэмерона вышла на экраны в конце 2009 года и удерживала лидерство по сборам в течение 13 лет.

«Чебурашка» обогнал первый «Аватар» и стал абсолютным рекордсменом российского проката