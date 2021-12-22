Новый сервис «Альфа-банка» позволит «пробить» данные сотрудника перед приемом на работу

«Альфа-банк» запустил сервис для проверки данных о сотруднике перед приемом на работу. Для этого потребуются паспортные данные кандидата и его согласие на то, чтобы его «пробили» по базам. Сервис позволит компаниям сэкономить на собственной службе безопасности, считают в банке.

О запуске нового сервиса сообщается на сайте «Альфа-банка».

Для того, чтобы «проверить» кандидата, потребуются только его паспортные данные. Их нужно загрузить в сервис, который «пробьет» сотрудника по 13 базам данных, включая государственные информационные системы. Проверка, пояснили в «Альфа-банке», займет 3 минуты.

В результате работодатель получить информацию в частности о правонарушениях, которые совершал кандидат, о незакрытых в отношении него исполнительных производствах. Также можно будет узнать, не поддельный ли сотрудник предоставил паспорт и есть ли у него связи с юрлицами.

В «Альфа-банке» считают, что их сервис будет особенно актуален для тех компаний, которые не имеют собственной службы безопасности, которые, как правило, и занимаются проверкой данных о сотрудниках. Проверка одного сотрудника стоит 780 рублей. Ей можно воспользоваться в личном кабинете банка.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!