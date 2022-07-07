Российская medtech-компания Checkme начала работать в Грузии

Российский medtech-проект Checkme начал работать на рынке Грузии, первым городом стал Тбилиси. Об этом сообщила основательница Checkme Анастасия Файзуленова на своей странице в Facebook*.

Другие подробности запуска не приводятся, RB.RU направил запрос в Checkme.

В начале июня Checkme вышел на рынки Армении и Казахстана, сервис предлагает корпоративным клиентам медицинскую страховку для сотрудников на базе своей IT-платформы.

Согласно озвученным ранее планам, компания до конца 2022 года планирует выйти на рынки еще шести стран: Азербайджана, Турции, ОАЭ и некоторых европейских.

В декабре 2021 года Checkme привлек $714 тыс. на развитие медицинского туризма и нового приложения от сооснователя Hoff Михаила Кучмента и инвестора Сергея Дашкова. Оценка компании достигла $5 млн. Также сообщалось, что Checkme инвестирует 30 млн рублей в B2B-вертикаль с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

*принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ

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