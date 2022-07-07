Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская medtech-компания Checkme начала работать в Грузии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский medtech-проект Checkme начал работать на рынке Грузии, первым городом стал Тбилиси. Об этом сообщила основательница Checkme Анастасия Файзуленова на своей странице в Facebook*.

Российская medtech-компания Checkme начала работать в Грузии

Другие подробности запуска не приводятся, RB.RU направил запрос в Checkme.

В начале июня Checkme вышел на рынки Армении и Казахстана, сервис предлагает корпоративным клиентам медицинскую страховку для сотрудников на базе своей IT-платформы.

Согласно озвученным ранее планам, компания до конца 2022 года планирует выйти на рынки еще шести стран: Азербайджана, Турции, ОАЭ и некоторых европейских. 

В декабре 2021 года Checkme привлек $714 тыс. на развитие медицинского туризма и нового приложения от сооснователя Hoff Михаила Кучмента и инвестора Сергея Дашкова. Оценка компании достигла $5 млн. Также сообщалось, что Checkme инвестирует 30 млн рублей в B2B-вертикаль с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

*принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
  2. 2 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
  3. 3 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  4. 4 Видео: Зачем Грузии блокчейн?
  5. 5 Растительное мясо Hi! от «Эфко» начали поставлять в розничные сети ОАЭ
Рокет Ворк
Выгодно ли бизнесу работать с внештатными сотрудниками?
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

10 июля 2022

«Код для всех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ