Основатель сервиса «Шефмаркет» Сергей Ашин создал компанию по разработке компьютерного ПО

Гендиректор сервиса доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» Сергей Ашин запустил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения. ООО «Шеф Тех» зарегистрировано 2 февраля 2023 года в Богородске Нижегородской области, следует из данных ЕГРЮЛ.

Пост генерального директора занял сам Сергей Ашин, уставный капитал компании — 15 тыс. рублей. Пресс-служба «Шефмаркета» и Сергей Ашин не ответили на запрос RB.RU на момент выхода публикации.

Среди видов деятельности новой компании, помимо разработки ПО, пераработка и консервирование мяса, мяса птицы, рыбы, ракообразных и моллюсков, фруктов и овощей, производство готовых пищевых продуктов и блюд и т. д.

Сергей Ашин основал «Шефмаркет» в 2012 году. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и прилегающих к мегаполисам областям.

Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Шеф Маркет» в 2021 году выросла на 6% и составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль компании — 4 млн рублей.

Фото на обложке: Сергей Ашин / VK