Общие траты и средний чек на развлечения выросли в РФ в первом квартале 2024 года на 10-15%

В первом квартале 2024 году россияне стали охотнее тратиться на досуг: выросли как общие траты (на 10-15%), так и средний чек на покупку билетов в музеи, кинотеатры, на выставки — до 700-950 рублей.

Как пишет «Ъ», в сравнении с аналогичным периодом 2023 года наблюдается активизация трат в сфере развлечений. Хотя и прошлогодний первый квартал в сравнении с мрачным 2022 годом показывал очевидный прирост.

По данным «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД»), на которые ссылается издание:

средний чек в кино подрос на 10% до 722 рублей,

средний чек в театр или на концерт стал выше на на 6,5% год к году,

средний чек в музей или на выставку вырос на 13% до 951 рубля,

средний чек у букмекеров и при покупке лотерейного билета (тоже попали в категорию «развлечение») увеличился на 15% до 121 рублей.

Выросло и общее число покупок у букмекеров — на 13% (эксперты связывают это с уровнем азарта на крупных спортивных мероприятиях года — в том числе чемпионате Европы по футболу).

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев констатирует также рост средней ставки на 21%. А в Fonbet читают, что рынок вырос даже не на 15%, а на все 20%.

Интерес к музеям, впрочем, несмотря на повышение среднего чека, упал — число купленных билетов снизилось на 15%. Да и в кино отмечают, что увеличение среднего чека — «следование за общей инфляцией», а не отражение повышенного спроса.

Число проданных растет незначительно, даже не достигло допандемийного уровня, и в расчете на одного человека покупок больше не стало.

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