Сервис доставки «Чекбокс» привлек 90 млн рублей

Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» получил 90 млн рублей. Деньги в проект вложили инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» и текущие инвесторы стартапа — Влад Варлашин и Сергей Литвиненко. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

«ТилТех Капитал» выступил лид-инвестором раунда и вложил в «Чекбокс» 70 млн рублей в обмен на 20% компании. Варлашин и Литвиненко инвестировали в проект 20 млн рублей. Оценка «Чекбокс» составила 370 млн рублей.

Деньги пойдут на развитие в России. В 2020 году платформа была запущена в Москве. До конца 2021 года она начнет работать в 16 городах-миллионниках. В каждом городе будет создан офис управляющей компании, где будет проходить подбор и обучение курьеров.

Впервые Варлашин и Литвиненко вложились в стартап в 2019 году, тогда сумма инвестиций составила 35 млн рублей.

«Чекбокс» — IT-платформа доставки «последней мили». Создана для интернет-магазинов. Заказы клиентам курьеры доставляют на легковых машинах в день покупки. На все заказы для партнеров действует единая цена. Она не зависит от расстояния, веса, стоимости и других параметров заказа, утверждают в компании.

Платформа работает на собственной технологии Supply Sharing. Она позволяет в режиме онлайн встраивать только что созданные заказы в маршруты курьеров. В результате курьеры забирают и доставляют заказы по пути. Сами они зарабатывают больше и получают максимальную загрузку, а партнеры делят себестоимость доставки с другими участниками платформы и платят меньше.

Проект развивается акционерным обществом «Самокарт». Оно было зарегистрировано в феврале 2019 года в Краснодаре. По данным ЕГРЮЛ, гендиректором является Кирилл Евдаков. Он основал компанию вместе с Владимиром Остапенко и Романом Левицким.

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