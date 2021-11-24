21 ноября в Челябинске завершился хакатон по искусственному интеллекту. Участники разработали алгоритм для поиска ошибок маркировки товаров в Едином перечне продукции Российской Федерации (ЕП РФ) и систему автоматического видеосопровождения самолетов при посадке.

В Челябинске подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту