В Челябинске подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту

21 ноября в Челябинске завершился хакатон по искусственному интеллекту. Участники разработали алгоритм для поиска ошибок маркировки товаров в Едином перечне продукции Российской Федерации (ЕП РФ) и систему автоматического видеосопровождения самолетов при посадке.
Победителями кейса от Росаккредитации «ИИ на страже качества российских товаров» стали команды:
- Команда OSError (Челябинская область). Решение имеет простой, удобный, многофункциональный графический интерфейс и требует минимальное количество действий для запуска.
- Команда JetFork (Свердловская область). Система позволяет делать проверку на соответствие выбранной заявителем категории и описания товара. Необходимые данные можно получить по API или файлом.
- Команда «Сундук Байеса» (Челябинская область). Решение представляет собой комплекс из двух компонентов: сервис с запущенной моделью с REST API для взаимодействия и веб-интерфейс, использующий API-модели, что позволяет интегрировать решение в любой сервис, где будет полезна классификация продукции по ЕП РФ.
Победителями кейса от АО «ЧРЗ Полет» «Цифровой авиадиспетчер» стали команды:
- Команда AeroFlex (Москва). Решение позволяет строить в режиме реального времени траекторию движения самолета только по одному каналу видеосвязи. Для валидации своего решения команда разработала специальный телеграмм-бот.
- Команда Московские Зайцы (Москва). Созданное решение позволяет закрыть ряд проблем, связанных с процессом авиационной посадки. Это достигается путем использования современных алгоритмов детекции объектов и сверточных нейронных сетей.
- Команда CVisTeam (Челябинская область). В основе разработки — две нейронные сети, одна из которых находит самолет на изображении (или видео), вторая — ключевые точки: оба крыла и нос. Данные используются для определения крена, тангажа и курса.
Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Подробная информация о проекте — на сайте.
Фото на обложке: Konstantin Faraktinov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое внутреннее предпринимательство и как развивать его с помощью хакатонов?
- 2 Хайп вокруг цифровизации: почему не все стратегии digital-трансформации работают
- 3 Нужен ли UX/UI-дизайнеру хакатон?
- 4 Стартап, который построил корпорат: инструменты развития внутреннего предпринимательства в компании
- 5 «Кружковое движение» НТИ и Wordskills Russia организовывают хакатон по анализу больших данных для студентов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021