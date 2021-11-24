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В Челябинске подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 ноября в Челябинске завершился хакатон по искусственному интеллекту. Участники разработали алгоритм для поиска ошибок маркировки товаров в Едином перечне продукции Российской Федерации (ЕП РФ) и систему автоматического видеосопровождения самолетов при посадке.

В Челябинске подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту

Победителями кейса от Росаккредитации «ИИ на страже качества российских товаров» стали команды:

  1. Команда OSError (Челябинская область). Решение имеет простой, удобный, многофункциональный графический интерфейс и требует минимальное количество действий для запуска.
  2. Команда JetFork (Свердловская область). Система позволяет делать проверку на соответствие выбранной заявителем категории и описания товара. Необходимые данные можно получить по API или файлом. 
  3. Команда «Сундук Байеса» (Челябинская область). Решение представляет собой комплекс из двух компонентов: сервис с запущенной моделью с REST API для взаимодействия и веб-интерфейс, использующий API-модели, что позволяет интегрировать решение в любой сервис, где будет полезна классификация продукции по ЕП РФ.

Победителями кейса от АО «ЧРЗ Полет» «Цифровой авиадиспетчер» стали команды:

  1. Команда AeroFlex (Москва). Решение позволяет строить в режиме реального времени траекторию движения самолета только по одному каналу видеосвязи. Для валидации своего решения команда разработала специальный телеграмм-бот.
  2. Команда Московские Зайцы (Москва). Созданное решение позволяет закрыть ряд проблем, связанных с процессом авиационной посадки. Это достигается путем использования современных алгоритмов детекции объектов и сверточных нейронных сетей. 
  3. Команда CVisTeam (Челябинская область). В основе разработки — две нейронные сети, одна из которых находит самолет на изображении (или видео), вторая — ключевые точки: оба крыла и нос. Данные используются для определения крена, тангажа и курса.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).  

Подробная информация о проекте — на сайте. 

Фото на обложке: Konstantin Faraktinov / Shutterstock



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