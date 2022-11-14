Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по CS:GO

Российская команда Outsiders (бывшая Virtus.pro) выиграла чемпионат мира по CS:GO, отечественные киберспортсмены победили в финале датскую команду Heroic со счетом 2:0. Из-за санкций игроки выступали под нейтральным флагом.

Турнир IEM Rio Major 2022 проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд составил $1,25 млн, победители получили $500 тыс., занявшая второе место команда Дании — $170 тыс.

В состав Outsiders вошли: Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али и Алексей Qikert Голубев из Казахстана. Подготовкой игроков занимался тренер Дастан dastan Акбаев (Казахстан).

Победа также принесла российским киберспортсменам допуск на следующие соревнования BLAST Premier: World Final 2022 и IEM Katowice 2023.

Фото на обложке: twitter.com/JAMEPAIN