Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по CS:GO

Российская команда Outsiders (бывшая Virtus.pro) выиграла чемпионат мира по CS:GO, отечественные киберспортсмены победили в финале датскую команду Heroic со счетом 2:0. Из-за санкций игроки выступали под нейтральным флагом.
Турнир IEM Rio Major 2022 проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд составил $1,25 млн, победители получили $500 тыс., занявшая второе место команда Дании — $170 тыс.
В состав Outsiders вошли: Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али и Алексей Qikert Голубев из Казахстана. Подготовкой игроков занимался тренер Дастан dastan Акбаев (Казахстан).
Победа также принесла российским киберспортсменам допуск на следующие соревнования BLAST Premier: World Final 2022 и IEM Katowice 2023.
Фото на обложке: twitter.com/JAMEPAIN
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