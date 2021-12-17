В нем приняли участие студенты и выпускники технических специальностей, начинающие специалисты в области программирования на Python, Data-аналитики, инженеры, а также слушатели курсов Big Data и Data Science «Русской школы программирования».

13 декабря завершился чемпионат по созданию предиктивной модели машинного обучения на реальном датасете одной из крупнейших российских цифровых компаний, который проходил в рамках проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля».

Благотворительный турнир, организованный «Русской школой программирования» совместно с «МегаФоном», включал в себя два трека: технический и карьерный. Перед участниками поставили задачу построить модель прогнозирования трафика на базовых станциях оператора сотовой связи. Эти данные принимаются в расчет при принятии решения о модернизации радиосети.

«Этот чемпионат — прекрасная возможность применить свои знания на реальном кейсе, решение которого можно будет использовать в портфолио. Наиболее активные и результативные участники попали на карьерную консультацию к рекрутерам, которые рассказали лайфхаки успешного прохождения технического интервью и продемонстрировали на примерах самих участников, какие вопросы задают тимлиды и почему», — поделилась Ольга Солодянникова, руководитель проекта, директор АНО «Русская школа программирования» .

Подробнее о чемпионате — на сайте.

Образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» реализует АНО «Русская школа программирования» при поддержке благотворительного фонда компании «МегаФон» и Фонда Президентских Грантов.