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Завершился чемпионат по созданию предиктивной модели машинного обучения

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

13 декабря завершился чемпионат по созданию предиктивной модели машинного обучения на реальном датасете одной из крупнейших российских цифровых компаний, который проходил в рамках проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». 

В нем приняли участие студенты и выпускники технических специальностей, начинающие специалисты в области программирования на Python, Data-аналитики, инженеры, а также слушатели курсов Big Data и Data Science «Русской школы программирования».

Завершился чемпионат по созданию предиктивной модели машинного обучения

Благотворительный турнир, организованный «Русской школой программирования» совместно с «МегаФоном», включал в себя два трека: технический и карьерный. Перед участниками поставили задачу построить модель прогнозирования трафика на базовых станциях оператора сотовой связи. Эти данные принимаются в расчет при принятии решения о модернизации радиосети. 

«Этот чемпионат — прекрасная возможность применить свои знания на реальном кейсе, решение которого можно будет использовать в портфолио. Наиболее активные и результативные участники попали на карьерную консультацию к рекрутерам, которые рассказали лайфхаки успешного прохождения технического интервью и продемонстрировали на примерах самих участников, какие вопросы задают тимлиды и почему», — поделилась Ольга Солодянникова, руководитель проекта, директор АНО «Русская школа программирования» .

Подробнее о чемпионате — на сайте.   

Образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» реализует АНО «Русская школа программирования» при поддержке благотворительного фонда компании «МегаФон» и Фонда Президентских Грантов. 

Фото на обложке: Oleksii Didok / Shutterstock

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