Сервис индивидуального хранения вещей «Чердак» привлек новые инвестиции

Девелопер Вадим Козерук стал совладельцем сервиса индивидуального хранения вещей «Чердак». Об этом сообщает «Коммерсант».

Козерук приобрел около 2% ООО «Чердак», которое управляет складами индивидуального хранения.

Основные доли компании принадлежат ее основателям: бывшему исполнительному директору Delivery Club Константину Захарову и руководителю проектов «Газпрома» Мердану Дурдымурадову.

Среди других инвесторов «Чердака» — президент сети пиццерий Papa John’s в России Кристофер Уинн, миноритарный акционер O1 Properties Владимир Зубрилин, управляющий директор фонда Invest AG Сергей Лудин и совладелец консалтинговой компании в сфере недвижимости ILM Дмитрий Мыслин.

Дурдымурадов подтвердил изданию «усиление команды» бизнес-партнеров, но отказался раскрывать условия сделки.

Вадим Козерук занимается девелоперской деятельностью. Его структуры выступали подрядчиками при строительстве ТЦ «Лотос» и башни «Федерация» в «Москва-Сити».

«Чердак» появился в 2018 году. Он работает по подписке как сервис хранения вещей. Грузчики забирают вещи у пользователей, упаковывают и отвозят на склад. Стоимость услуг сервиса — от 499 рублей в месяц. Компания уже привлекала инвестиции, в том числе $600 тысяч в 2018 году и $2 млн в прошлом году.

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