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Сервис индивидуального хранения вещей «Чердак» привлек новые инвестиции

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Девелопер Вадим Козерук стал совладельцем сервиса индивидуального хранения вещей «Чердак». Об этом сообщает «Коммерсант».

Сервис индивидуального хранения вещей «Чердак» привлек новые инвестиции

Козерук приобрел около 2% ООО «Чердак», которое управляет складами индивидуального хранения. 

Основные доли компании принадлежат ее основателям: бывшему исполнительному директору Delivery Club Константину Захарову и руководителю проектов «Газпрома» Мердану Дурдымурадову. 

Среди других инвесторов «Чердака» — президент сети пиццерий Papa John’s в России Кристофер Уинн, миноритарный акционер O1 Properties Владимир Зубрилин, управляющий директор фонда Invest AG Сергей Лудин и совладелец консалтинговой компании в сфере недвижимости ILM Дмитрий Мыслин.

Дурдымурадов подтвердил изданию «усиление команды» бизнес-партнеров, но отказался раскрывать условия сделки.

Вадим Козерук занимается девелоперской деятельностью. Его структуры выступали подрядчиками при строительстве ТЦ «Лотос» и башни «Федерация» в «Москва-Сити». 

«Чердак» появился в 2018 году. Он работает по подписке как сервис хранения вещей. Грузчики забирают вещи у пользователей, упаковывают и отвозят на склад. Стоимость услуг сервиса — от 499 рублей в месяц. Компания уже привлекала инвестиции, в том числе $600 тысяч в 2018 году и $2 млн в прошлом году.

Фото: Champiofoto / Shutterstock

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