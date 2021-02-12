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Через Apple Pay теперь можно расплатиться биткоинами

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Сервис BitPay, который выпускает пластиковые карты с возможностью расчёта по ним в криптовалюте, добавил поддержку Apple Pay. Пользователи теперь могут добавить карту BitPay в Apple Wallet и тратить биткоины без перевода их в другую валюту. 

Через Apple Pay теперь можно расплатиться биткоинами

Популярный сервис BitPay официально добавил поддержку Apple Pay. Теперь карту BitPay Prepaid MasterCard можно добавить в Apple Pay и приложение Apple Wallet для совершения покупок в реальном мире с помощью криптовалюты, говорится в заявлении на официальном сайте сервиса. 

«Если вы уже являетесь пользователем BitPay Prepaid MasterCard, вы можете добавить карту в Apple Pay, открыв приложение Wallet на своем iPhone, нажав кнопку «+» в правом верхнем углу, а затем выполнив стандартный процесс настройки Apple Pay», — говорится в заявлении компании.

Таким образом, теперь пользователи Apple Pay и держатели карт BitPay смогут совершать покупки за биткоины в магазинах, приложениях и в Интернете. Кроме того, клиенты, ожидающие доставки своей пластиковой карты, могут добавить свою виртуальную карту в Apple Wallet через приложение BitPay Wallet и уже начать ею пользоваться. 

Подключение поддержки Google Pay и Samsung Pay запланировано в конце первого квартала 2021 года.

Фото: Afotoeu/Depositphotos

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