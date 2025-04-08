Белорусский предприниматель подал заявку в Роспатент на бренд Cherkizon

«Черкизон» — одно из названий Черкизовского рынка на востоке Москве, существовавшего с 90-х. Рынок был окончательно закрыт в 2009 году, на тот момент его площадь достигала 72 га. Словосочетание «вещи с черкизона» стало синонимом подделок. Предпринимательница Ольга Косец, работавшая на рынке, в интервью «Лента.ру» вспоминала, что это был мощный торгово-логистический центр по продаже одежды, которую везли из Китая, Турции, Вьетнама. Бывший сотрудник отдела по борьбе с оргпреступностью Сергей Молохов заявил изданию, что это был и центр криминала с контрабандой и нелегалами.

Эксперты считают, что белорусу вряд ли удастся зарегистрировать этот бренд и, скорее всего, официально его закрепить за собой в России не сможет никто. Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП Эльдар Гулиев знает, что в Роспатенте нет ни одного зарегистрированного товарного знака со словом «Cherkizon» или «Черкизон», и связано с наличием уже ранее зарегистрированных сходных товарных знаков группы «Черкизово», которая производит мясные изделия.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

«Вероятно, что Роспатент считает слова, производные от товарных знаков группы «Черкизово», сходными с ними до степени смешения», — добавил эксперт.

По мнению патентного поверенного «Косенков и Суворов» Вячеслава Игумнова, в 2023 году «Черкизово» подало заявление в Роспатент о признании товарного знака «Черкизово» общеизвестным, но в ноябре 2024 года получило отказ ведомства. В феврале компания обжаловала отказ в Суд по интеллектуальным правам. Дело будет рассматриваться в апреле. Если суд признает товарный знак общеизвестным, то шанс отказа по заявке белорусского гражданина окажется еще выше.

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