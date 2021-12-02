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«Черноголовка» отстояла право на использование бренда Fantola в споре с Coca-Cola

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Компания «Черноголовка» отстояла право на эксклюзивное использование бренда Fantola, которое пыталась оспорить Coca-Cola.

«Черноголовка» отстояла право на использование бренда Fantola в споре с Coca-Cola

Роспатент отказал The Coca-Cola Company в удовлетворении ее возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам серии Fantola, принадлежащим ГК «Черноголовка», и оставил в силе регистрацию шести соответствующих товарных знаков, сообщил ТАСС.

Представители компании предоставили убедительные доказательства того, что «Черноголовка» при регистрации и использовании обозначения Fantola действовала добросовестно, и соответствующие товарные знаки были зарегистрированы в полном соответствии с действующим законодательством РФ, отметили в компании.

Товарные знаки Fanta и Fantola прошли ряд экспертиз на предмет возможного смешения. «Согласно экспертным заключениям Гильдии лингвистов и Союза дизайнеров России, которые проанализировали семантику, фонетику и фирменный стиль брендов, смешение товарных знаков исключено», — говорится в сообщении.

Бренд Fantolа разработан компанией «Черноголовка» в 2019 году как зонтичный и предназначен для маркировки продуктов питания в категориях: напитки, кондитерские изделия, соленые снеки. В 2019-2020 годах в РФ были зарегистрированы шесть товарных знаков Fantola. Однако, затем The Coca-Cola Company попыталась аннулировать регистрации товарных знаков Fantola, обратившись с соответствующими возражениями в Палату по патентным спорам.

На данный момет Coca-Cola в России ожидает текста решения Палаты по патентным спорам и на его основе будет принимать решение о дальнейших действиях в рамках этого дела.

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Фото: «Черноголовка»

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