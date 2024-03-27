«Черноголовка» купила производителя мюсли Matti и батончиков Bigstar. Сделка позволит укрепить позиции «Черноголовки» в сегменте готовых завтраков. Ранее «Черноголовка» приобрела активы американской Kelloggs и российский бизнес Kraft Heinz.
Группа компаний «Черноголовка» купила компанию «Злаки на завтрак», которая выпускает продукты питания под брендами Matti и Bigstar. Об этом ТАСС рассказали в компании.
Сумма сделки не разглашается, она позволит укрепить позиции «Черноголовки» в сегменте готовых завтраков.
Продукция «Злаки на завтрак» продается в большинстве регионов России, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии, а также частично в Китае.
Ранее «Черноголовка» купила российский бизнес по выпуску продуктов питания Kraft Heinz. В 2023 году компания выкупила активы американской Kelloggs.
Фото на обложке: Alena_Kos /
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