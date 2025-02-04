Гендиректор «Черноголовки» выкупил производителя спортпита и БАДов Cybermass
Структуры гендиректора «Черноголовки» Алексея Четвергова выкупили компанию, которая производит спортивное питание и добавки под брендом Cybermass, следует из данных Rusprofile. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
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Согласно информации Rusprofile, единственным владельцем ООО «Беркана» (юрлицо Cybermass) стало АО «ГК ЗОЖ». Его гендиректором выступает Четвергов, который ранее также был его единственным учредителем. Предприниматель отказался комментировать сделку.
Cybermass специализируется на производстве белковых продуктов, добавок и витаминов. Выручка ООО «Беркана» в 2023 году составила 180 млн рублей, снизившись на 28% год к году. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 6,1 млн рублей.
В исследовательском агентстве FitnessData отметили, что Cybermass входит в топ-15 производителей спортивного питания, однако его рыночная доля составляет менее 7%. Ранее учредителем ООО «Беркана» был Андрей Богданов. Сейчас он владеет ООО «Солви рус», которое производит снеки и фитнес-десерты под брендом Solvie.
В аналитической компании «Нильсен» сообщили «Коммерсанту», что продажи БАДов, витаминов и минералов в 2024 году в российской рознице выросли на 41,9% в денежном выражении. В FitnessData рост продаж витаминов производителей спортпита за прошлый год оценили в 30–35%.
Руководитель FitnessData Максим Боровиков указал, что производство спортпита и добавок в России растет с 2022 года из-за трудностей с импортом зарубежных аналогов. При этом эксперт уточнил, что масштабным в стране пока можно считать лишь производство батончиков, снеков и сывороточного протеина.
Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock / Shutterstock
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