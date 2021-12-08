Chery привезет в Россию в 2022 году три новых кроссовера и электрокар

Китайская компания Chery планирует привезти в Россию четыре новинки в 2022 году. Одна из них пополнит линейку премиального суббренда Exeed, а три других выйдут под брендом Chery. Кстати, среди новинок будет и электромобиль, сообщили в российском представительстве китайской компании.

Первым у нас появится кроссовер Exeed LX, в планах завезти его в феврале-апреле 2022 года. Он станет самым компактным кроссовером марки Exeed на российском рынке. На родине он продается с двумя бензиновыми турбомоторами – 156-сильным и 197-сильным объемом 1,5 и 1,6 литра.

Новинка отличается оригинальным дизайном и технологичным салоном с двумя дисплеями

LX для России получит ту же схему подвески, что и старший VX — со стойками McPherson спереди и независимой «многорычажкой» сзади. Согласно техническим характеристикам, длина, ширина и высота кроссовера составляют 4533, 1848 и 1690 мм соответственно, а колесная база равна 2650 мм. Клиренс в 185 мм обеспечит хорошую проходимость вне городских условий.

Второй новинкой, которая запланирована на май-июль следующего года, станет Chery Tiggo 4 Pro. Это обновленная версия уже представленного в России кроссовера Tiggo 4.

В августе-октябре к нам приедет купе-кроссовер Omoda 5. Для нашего рынка его название модели могут поменять, но внешность и «техника» останутся прежними. Оснащается машина 197-сильным бензиновым турбомотором 1,6 и передним приводом.

И последней новинкой, которая появится в России в четвертом квартале 2022 года, будет электрокроссовер. Так как на сегодняшний день модель находится в стадии согласования, в компании не раскрывают более подробной информации, но обещают его к нам привезти.

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Фото: Chery