Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить расходы на персонал. Мера была предложена еще экс-премьером Дмитрием Медведевым, но именно в кризис обрела актуальность. Об этом пишут «Ведомости».

Российские компании начали переходить на четырехдневку для экономии денег