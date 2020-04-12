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Российские компании начали переходить на четырехдневку для экономии денег

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить расходы на персонал. Мера была предложена еще экс-премьером Дмитрием Медведевым, но именно в кризис обрела актуальность. Об этом пишут «Ведомости».

Российские компании начали переходить на четырехдневку для экономии денег

Кто перевел сотрудников на четырехдневку:

  • нефтехимическая компания «Сибур», насчитывающая в штате больше 23 тысяч человек. Четырехдневная рабочая неделя введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. Мера затронет около четверти сотрудников «Сибура» и продлится несколько месяцев.
  • РЖД, в прошлом году насчитывающие 711 тысяч сотрудников. Правление компании одобрило ввод неполной рабочей смены или неполной рабочей недели. Мера рассматривается как альтернатива сокращению штата и вводится из-за экономического спада в I квартале 2020 года.
  • Метрополитен Екатеринбурга. Из-за сокращения пассажиропотока на четырехдневку переведены машинисты и специалисты, обслуживающие станции и пути в ночные часы. Пятидневную рабочую неделю вернут после того, как пассажиропоток восстановится до уровня первой декады марта.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневку летом 2019 года, чтобы бороться с усталостью и хроническим стрессом у людей. Экономисты назвали меру нереальной, а предприниматели нецелесообразной. 

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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