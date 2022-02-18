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«Яндекс», VK и «Лаборатория Касперского» будут бороться с детской порнографией

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс», VK и «Лаборатория Касперского» в рамках совместного проекта будут выявлять и блокировать детскую порнографию и сексуализированный контент с участием несовершеннолетних.

«Яндекс», VK и «Лаборатория Касперского» будут бороться с детской порнографией

Детское порно будет передаваться с площадок «Яндекса», из «ВКонтакте», «Одноклассников» в виде ссылок и хэшей. Информация при этом будет зашифрована, сообщили «Известиям» в Альянсе по защите детей в цифровой среде.

Таким способом можно фильтровать разные форматы сообщений. Для поиска такого контента участники проекта будут использовать как искусственный интеллект, так и ручную выборку. 

Сообщения с запрещенный контентом будут блокировать навсегда. При повторном появлении его тоже будут блокировать. В альянсе подчеркнули, что это первый пример в России, когда крупные IT-компани решили бороться сообща с вредоносным и противоправным контентом. 

В среднем дети сидят в интернете около шести часов в день, рассказал глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

При этом большая часть родителей уверены, что их дети играют в игры и ищут информацию по учебе, хотя на самом деле дети там общаются (70%), пролистывают ленты в социальных сетях (69%),  смотрят видео и фильмы (70%).

По словам Рустама Сагдатулина, привлечение к борьбе с незаконным контентом крупных IT-компаний позволит увеличить скорость его выявления, но и в несколько раз снизить проникновение и распространение противоправного контента.

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Фото на обложке: Alexandru Chiriac / Shutterstock

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