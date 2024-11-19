Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IT-компании Китая начали переманивать специалистов по ИИ из Кремниевой долины

Новости
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Китайские IT-гиганты начали открывать офисы в Кремниевой долине, чтобы обойти санкции США и привлекать передовых специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times. 

IT-компании Китая начали переманивать специалистов по ИИ из Кремниевой долины
  1. Новости

Ранее США запретили экспортировать в Китай новейшие чипы Nvidia, необходимые для разработки ИИ, но доступ к этим технологиям не ограничен для американских компаний, связанных с китайскими технологическими гигантами или принадлежащих им, отмечает газета. 

  • На этом фоне Alibaba размещает вакансии в LinkedIn в поисках инженеров, продакт-менеджеров и исследователей ИИ с опытом работы в OpenAI и крупных технологических компаниях США. По данным FT, IT-гигант ищет специалистов в команду, которая разрабатывает поисковую систему Accio на основе искусственного интеллекта, предназначенную для малого бизнеса. 
  • Сервис доставки еды Meituan в последние месяцы активно расширяет свою команду в Калифорнии, так как руководство компании обеспокоено отставанием в сфере искусственного интеллекта, рассказали два осведомленных источника FT. По их данным, в Meituan создали команду, которая исследует возможности применения генеративного ИИ, включая перевод меню на другие языки и создание виртуальных помощников.
  • У ByteDance в США сразу несколько команд, сосредоточенных на разных проектах. По информации FT, одна из них внедряет функции ИИ в TikTok, другая разрабатывает большую языковую модель Doubao вместе с коллегами в Китае и Сингапуре.
  • Владельцу крупнейшей поисковой системы Китая Baidu когда-то принадлежала крупная исследовательская лаборатория в Кремниевой долине, которая занималась распознаванием речи и автономным вождением. В 2017 году там работали несколько сотен человек. Источники FT рассказывают, что после внутреннего конфликта в компании и ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном Baidu значительно сократила присутствие в США.

Американские власти недовольны тем, что китайские IT-компании распространяют влияние в Кремниевой долине. Ранее министерство торговли США предложило обязать облачных провайдеров проверять личность пользователей, которые обучают ИИ-модели с помощью американских вычислительных мощностей, и отчитываться об их деятельности, пишет FT. 

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

19 ноября 2024

Пилотное тестирование в Москве

20 ноября 2024

Энергопрорыв

21 ноября 2024

Набор проектов в Контур Стартап-бюро

Все ВОЗМОЖНОСТИ