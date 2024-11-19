IT-компании Китая начали переманивать специалистов по ИИ из Кремниевой долины

Китайские IT-гиганты начали открывать офисы в Кремниевой долине, чтобы обойти санкции США и привлекать передовых специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times.

Ранее США запретили экспортировать в Китай новейшие чипы Nvidia, необходимые для разработки ИИ, но доступ к этим технологиям не ограничен для американских компаний, связанных с китайскими технологическими гигантами или принадлежащих им, отмечает газета.

На этом фоне Alibaba размещает вакансии в LinkedIn в поисках инженеров, продакт-менеджеров и исследователей ИИ с опытом работы в OpenAI и крупных технологических компаниях США. По данным FT, IT-гигант ищет специалистов в команду, которая разрабатывает поисковую систему Accio на основе искусственного интеллекта, предназначенную для малого бизнеса.

размещает вакансии в LinkedIn в поисках инженеров, продакт-менеджеров и исследователей ИИ с опытом работы в OpenAI и крупных технологических компаниях США. По данным FT, IT-гигант ищет специалистов в команду, которая разрабатывает поисковую систему Accio на основе искусственного интеллекта, предназначенную для малого бизнеса. Сервис доставки еды Meituan в последние месяцы активно расширяет свою команду в Калифорнии, так как руководство компании обеспокоено отставанием в сфере искусственного интеллекта, рассказали два осведомленных источника FT. По их данным, в Meituan создали команду, которая исследует возможности применения генеративного ИИ, включая перевод меню на другие языки и создание виртуальных помощников.

в последние месяцы активно расширяет свою команду в Калифорнии, так как руководство компании обеспокоено отставанием в сфере искусственного интеллекта, рассказали два осведомленных источника FT. По их данным, в Meituan создали команду, которая исследует возможности применения генеративного ИИ, включая перевод меню на другие языки и создание виртуальных помощников. У ByteDance в США сразу несколько команд, сосредоточенных на разных проектах. По информации FT, одна из них внедряет функции ИИ в TikTok, другая разрабатывает большую языковую модель Doubao вместе с коллегами в Китае и Сингапуре.

в США сразу несколько команд, сосредоточенных на разных проектах. По информации FT, одна из них внедряет функции ИИ в TikTok, другая разрабатывает большую языковую модель Doubao вместе с коллегами в Китае и Сингапуре. Владельцу крупнейшей поисковой системы Китая Baidu когда-то принадлежала крупная исследовательская лаборатория в Кремниевой долине, которая занималась распознаванием речи и автономным вождением. В 2017 году там работали несколько сотен человек. Источники FT рассказывают, что после внутреннего конфликта в компании и ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном Baidu значительно сократила присутствие в США.

Американские власти недовольны тем, что китайские IT-компании распространяют влияние в Кремниевой долине. Ранее министерство торговли США предложило обязать облачных провайдеров проверять личность пользователей, которые обучают ИИ-модели с помощью американских вычислительных мощностей, и отчитываться об их деятельности, пишет FT.