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Reuters сообщил о замедлении темпов роста продаж китайских автомобилей в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Темпы роста продаж китайских автомобилей в России начали замедляться. Если в августе доля китайского автопрома на российском рынке составляла 56%, то в сентябре она снизилась до 53%. Причиной послужило восстановление российского автопроизводства.

Reuters сообщил о замедлении темпов роста продаж китайских автомобилей в России

Продажи автомобилей китайского производства в России начали замедляться, сообщил Reuters со ссылкой на данные «Автостата». 

В августе доля китайского автопрома на российском рынке достигла пиковых значений в 56%, в сентябре она сократилась до 53%. При составлении статистики рассматривались привезенные в Россию китайские автомобили, а также произведенные на территории РФ.

Объем китайского автомобильного экспорта в Россию в период с января по октября 2023 года достиг $9,4 млрд, Россия стала крупнейшим для Китая покупателем автомобилей.

На российском рынке представлено 15 автомобильных брендов из Китая.

Фото на обложке: Media_works / Shutterstock

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