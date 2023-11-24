Reuters сообщил о замедлении темпов роста продаж китайских автомобилей в России

Темпы роста продаж китайских автомобилей в России начали замедляться. Если в августе доля китайского автопрома на российском рынке составляла 56%, то в сентябре она снизилась до 53%. Причиной послужило восстановление российского автопроизводства.
Продажи автомобилей китайского производства в России начали замедляться, сообщил Reuters со ссылкой на данные «Автостата».
В августе доля китайского автопрома на российском рынке достигла пиковых значений в 56%, в сентябре она сократилась до 53%. При составлении статистики рассматривались привезенные в Россию китайские автомобили, а также произведенные на территории РФ.
Объем китайского автомобильного экспорта в Россию в период с января по октября 2023 года достиг $9,4 млрд, Россия стала крупнейшим для Китая покупателем автомобилей.
На российском рынке представлено 15 автомобильных брендов из Китая.
Фото на обложке: Media_works /
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