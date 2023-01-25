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Назван лидер по поставкам легковушек в Россию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году Китай стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию. За год ввоз вырос на 40% и превысил 117 тыс. штук. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной таможенной службе.

Назван лидер по поставкам легковушек в Россию

В 2023 году, по предварительным данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России составит 650 тыс. единиц. Это на 4% больше 2022 года. В оптимистичном прогнозе объем составит 780 тыс. штук, а в пессимистичном — 550 тыс. единиц.

В этом году, например, китайский Changan намерен привезти в Россию три новинки — лифтбек UNI-V, купе-кроссовер CS85 и флагманский кроссовер CS95. 

Фото на обложке: testing / Shutterstock

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