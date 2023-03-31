Доля китайских автомобилей в 2023 году в России может достигнуть 60% — «Автодом»

В 2023 году на фоне низкого потребительского спроса и отсутствия централизованных поставок европейских автомобилей в Россию положительной динамики продаж ожидать не стоит. Однако не предвидится в этом году и дефицита машин, сообщил RB.RU гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Ниши, которые до недавнего времени занимали автомобильные бренды крупных европейских, американских и японских автоконцернов, постепенно заполняют китайские и российские автопроизводители.

В этом году доля автомобилей из Китая продолжит расти и может достигнуть 60%. Это связано с тем, что китайские автоконцерны сохраняют высокую заинтересованность в российском авторынке и намерены в разы увеличить продажи своих авто в стране. Для этого они активно развивают свои представительские сети, открывают единые склады запчастей и современные сервисные центры.

Сейчас Китай является крупнейшим мировым производителем автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV). С учетом планов китайских компаний по расширению присутствия в РФ и того, что авто из Китая по ряду моделей в России пока нет реальных конкурентов, не исключено, что уже в 2023 году китайские NEV займут определенную долю в структуре продаж в РФ, предположил аналитик.

По словам Ольховского, переговоры с китайскими партнерами активно ведутся как по вопросам получения статуса официального дистрибьютера и дилерства, так и о возможностях по организации совместного сборочного предприятия.

В 2023 году российские дилеры продолжат предлагать покупателям и автомобили европейских брендов за счет параллельного импорта. Однако объемы поставок по этой схеме не велики и экономически выгодны только для машин премиум-сегмента.

По мнению автоэксперта, средняя стоимость машин, которые стоит завозить по параллельному импорту, составляет 3-5 млн рублей. На доставку каждого из них стоит потратить не менее 400 тыс. рублей, не считая акцизного налога и НДС.

В 2022 году, согласно исследованию «Автостат», доля китайских автомобилей выросла в 3,5 раза, на начало 2023 года она составляла 36%. Больше всего новых регистраций пришлось на автомобили марок Chery, Haval и Geely.

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