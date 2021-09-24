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Китай запретил любые операции с криптовалютами

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Народный банк КНР запретил все крипто-транзакции и майнинг криптовалют, сообщается на сайте китайского регулятора. Криптовалюты отреагировали на заявление обвалом.

Китай запретил любые операции с криптовалютами

Транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью, включая услуги, предоставляемые криптовалютными биржами. 

«Виртуальные валюты не имеют того же правового статуса, что и законное платежное средство <…> Они не являются законными и не могут использоваться в качестве валют, находящихся в обращении на рынке», — говорится в заявлении.

Деловая деятельность, связанная с виртуальными валютами, является незаконной финансовой деятельностью, подчеркнул регулятор.

Народный банк Китая также намерен создать механизм для борьбы со спекуляциями при операциях с криптовалютами и усилить мониторинг финансового рынка.

Меры приняты в связи с тем, что в последнее время, по данным регулятора, участились спекуляции с криптовалютой, порождающие незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег.

Биткоин резко упал после заявления китайского регулятора. На 16:25 мск стоимость биткоина обрушилась на 6% до примерно $41,050 тыс. Ethereum упал на 8% до $4128. Акции одной из крупнейших криптобирж Coinbase снизились на 3,5%, до $228.

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Фото на обложке: WHYFRAME / Shutterstock

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