Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей — Bloomberg

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. С начала года из Китая в Россию экспортировали 287 тыс. машин – почти в два раза больше, чем в Мексику, и в два раза больше, чем в Бельгию, которые занимают вторую и третью строчки в списке крупнейших импортеров китайских автомобилей.

Россия вышла в лидеры по количеству импортируемых автомобилей из Китая. С начала года в Россию ввезли 287 тыс. китайских машин, пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованные ассоциацией автопроизводителей данные китайской таможни.

Китайский экспорт автомобилей в период с января по май 2023 года выглядит так:

Россия – 287 тыс.; Мексика – 159 тыс.; Бельгия – 120 тыс.; Австралия – 101 тыс.; Великобритания – 90 тыс.; Саудовская Аравия – 87 тыс.; Таиланд – 69 тыс.; ОАЭ – 60 тыс.; Испания – 58 тыс.; Филиппины – 58 тыс.

Треть продаж новых автомобилей в России пришлась на китайские бренды Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, уточняет агентство. Самые популярные у россиян модели – Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.

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