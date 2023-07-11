Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей — Bloomberg

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. С начала года из Китая в Россию экспортировали 287 тыс. машин – почти в два раза больше, чем в Мексику, и в два раза больше, чем в Бельгию, которые занимают вторую и третью строчки в списке крупнейших импортеров китайских автомобилей.
Россия вышла в лидеры по количеству импортируемых автомобилей из Китая. С начала года в Россию ввезли 287 тыс. китайских машин, пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованные ассоциацией автопроизводителей данные китайской таможни.
Китайский экспорт автомобилей в период с января по май 2023 года выглядит так:
- Россия – 287 тыс.;
- Мексика – 159 тыс.;
- Бельгия – 120 тыс.;
- Австралия – 101 тыс.;
- Великобритания – 90 тыс.;
- Саудовская Аравия – 87 тыс.;
- Таиланд – 69 тыс.;
- ОАЭ – 60 тыс.;
- Испания – 58 тыс.;
- Филиппины – 58 тыс.
Треть продаж новых автомобилей в России пришлась на китайские бренды Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, уточняет агентство. Самые популярные у россиян модели – Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.
Фото на обложке: hxdbzxy /
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