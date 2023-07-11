Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей — Bloomberg

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. С начала года из Китая в Россию экспортировали 287 тыс. машин – почти в два раза больше, чем в Мексику, и в два раза больше, чем в Бельгию, которые занимают вторую и третью строчки в списке крупнейших импортеров китайских автомобилей.

Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей — Bloomberg

Россия вышла в лидеры по количеству импортируемых автомобилей из Китая. С начала года в Россию ввезли 287 тыс. китайских машин, пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованные ассоциацией автопроизводителей данные китайской таможни.

Китайский экспорт автомобилей в период с января по май 2023 года выглядит так:

  1. Россия – 287 тыс.;
  2. Мексика – 159 тыс.;
  3. Бельгия – 120 тыс.;
  4. Австралия – 101 тыс.;
  5. Великобритания – 90 тыс.;
  6. Саудовская Аравия – 87 тыс.;
  7. Таиланд – 69 тыс.;
  8. ОАЭ – 60 тыс.;
  9. Испания – 58 тыс.;
  10. Филиппины – 58 тыс.

Треть продаж новых автомобилей в России пришлась на китайские бренды Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, уточняет агентство. Самые популярные у россиян модели – Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.

Фото на обложке: hxdbzxy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 СДЭК запустил доставку в удобное время, налоговые долги компаний выросли почти на 30%: главное 11 июля
  2. 2 Danone локализует бренд «Активиа» для российского рынка
  3. 3 Примотал скотчем к торсу: китайская таможня поймала контрабандиста крупной партии процессоров Intel
  4. 4 Денежные призы и выход на азиатский рынок: идет набор стартапов на конкурс CRIEC
  5. 5 4 стартапа, которые могут стать «китайским OpenAI»

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ