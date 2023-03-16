В России стали чаще продавать «молодые» китайские машины с пробегом

В России 43% автомобилистов стали лучше относиться к китайским машинам за последние год-полтора. На «Авто.ру» стали чаще встречаться «молодые» автомобили с пробегом до двух лет. Об этом говорится в исследовании платформы, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Аналитики такую тенденцию объясняют тем, что эти автомобили привозят по параллельному импорту. К тому же, на вторичном рынке появляются машины, которые продавались новыми пару лет назад, когда началась очередная волна экспансии китайских производителей в России.

Средняя цена китайского авто с пробегом за прошлый год выросла вдвое — с 700 тыс. до 1,5 млн рублей. С начала 2023 года подержанные китайские машины продолжили дорожать: с января по март их средняя стоимость поднялась на 25%.

По прогнозам «Авто.ру», в ближайшие пару лет китайские модели на фоне роста их продаж займут значительную долю среди машин с пробегом возрастом до трех лет.

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