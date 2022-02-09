В Китае модератор видеосервиса Bilibili умер от переутомления

В Китае модератор сервиса публикации видео Bilibili (входит в Alibaba) умер от переутомления во время внеурочной работы на Китайский новый год. В ответ компания пообещала нанять 1000 новых сотрудников, что позволит снизить нагрузку на здоровье персонала.
Как сообщило агентство Reuters, о смерти модератора стало известно от пользователя Weibo. Сотрудник китайской компании работал непрерывно несколько часов, будучи в отпуске. Публикации на эту тему набрали 290 млн просмотров в Weibo.
В компании отрицают обвинения, что причиной смерти стала сверхурочная работа. Объясняющее письмо отправлено сотрудникам 7 февраля. Компания опубликовала результаты внутреннего расследования, где указано, что речь шла о 8 часах работы в день.
В компании Bilibili решили принять меры, чтобы «гарантировать здоровье модераторов и предотвратить повторение подобных трагедий». В компанию дополнительно наймут еще 1000 человек и будут чаще проверять здоровье сотрудников.
«Уход из жизни такого отличного сотрудника — это не только огромная потеря для компании, но и предупреждение для нас. Мы должны принять более активные меры, чтобы гарантировать здоровье наших модераторов контента, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — говорится в заявлении Bilibili.
В Китае в августе объявили незаконной «систему 996», по которой сотрудники Alibaba и Tencent работали с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю.
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Фото на обложке: pexels.com
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