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Более половины мирового объема продаж экологичных автомобилей обеспечил Китай

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китай обеспечил более половины мирового объема продаж экологичных автомобилей. По итогам первого полугодия 2022 года доля КНР составила 59%, в США был куплен лишь каждый девятый автомобиль на возобновляемых источниках энергии.

Более половины мирового объема продаж экологичных автомобилей обеспечил Китай

Сведениями об объемах и долях стран в продажах экологичных автомобилей в первом полугодии 2022 года ассоциация производителей легковых автомобилей КНР поделилась с Chevpost.

В первом полугодии 2022 года Китай занял долю в 59% в мировом объеме продаж автомобилей на возобновляемых источниках энергии. На еврозону пришлась каждая четвертая продажа такого автомобиля, на США – каждая девятая.

КНР несколько лет подряд наращивает долю в объемах мировых продаж электромобилей. В 2020 году в Китай было куплено 41% всех проданных за этот период автомобилей, в 2021 году – 52%. Эксперты объяснили лидерство Китая в этом сегменте высоким спросом на рынке и стабильным предложением.

В первом полугодии 2022 года в мире было продано 4,24 млн автомобилей на новых источниках энергии – электрические, гибридные или автомобили на водородном топливе. В КНР за этот период было куплено 2,5 млн таких автомобилей.

Фото на обложке: d13 / Shutterstock

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