Компания из Китая показала электромобиль с очками дополненной реальности

Китайский производитель электромобилей представил свою новую модель седана, панель управления которой должны заменить очки дополненной реальности (AR). Очки компания также показала на презентации.
Компания Nio планирует выпустить свой электромобиль ET5 уже в сентябре 2022 года, сообщает CNBC.
Сейчас открыт предзаказ электромобиля, его стартовая цена — 328 тыс. юаней (примерно $51,2 тыс.).
Впрочем, в стоимость не входят AR-очки, призванные заменить панель приборов. Их придется покупать отдельно, как и VR-гарнитуру, которую компания также выпустит в продажу как дополнение к ET5 (на случай, если владельцу электромобиля захочется развлечься на парковке).
Сами очки были разработаны совместно со стартапом Nreal, рыночная стоимость которого в сентябре достигла $700 млн.
Очки заменят не все приборы, но большую их часть, что позволило Nio сделать дизайн салона достаточно минималистичным.
Кроме того, уточняется, что все материалы, используемые для обивки салона ET5, перерабатываемые и экологичные.
ET5 — не единственная модель электромобиля, которую Nio собирается запустить в продажу в следующем году. Уже в марте 2022 можно будет приобрести модель ET7.
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