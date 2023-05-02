Китай вышел в лидеры мирового рынка IPO

Китай вышел на первую позицию в мире по объему привлеченных на IPO средств. Китайские компании в текущем году собрали в пять раз больше денег, чем американские. Всплеску активности на рынке способствовала отмена коронавирусных ограничений и упрощенный листинг на биржах.
В 2023 году Китай обошел США по объему привлеченных средств компаниями, которые проводили IPO на местных биржах. Об этом пишет Financial Times.
Совокупно китайские компании привлекли в текущем году $19,5 млрд в ходе IPO. В то же время компании с листингом на биржах в США привлекли в пять раз меньше – всего $3,8 млрд.
Газета связывает всплеск активности на китайском фондовом рынке со снятием в Китае коронавирусных ограничений, которые мешали росту экономики, и с упрощенной процедурой листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.
Рынок IPO США показывает не лучшие результаты из-за агрессивной политики ФРС США по вопросу повышения базовой ставки, а также высокой инфляции и риска экономического спада, отмечает газета.
Фото на обложке: JMiks /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 2 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 3 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 4 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 5 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
ВОЗМОЖНОСТИ
03 мая 2023
05 мая 2023
05 мая 2023