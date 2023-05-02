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Китай вышел в лидеры мирового рынка IPO

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китай вышел на первую позицию в мире по объему привлеченных на IPO средств. Китайские компании в текущем году собрали в пять раз больше денег, чем американские. Всплеску активности на рынке способствовала отмена коронавирусных ограничений и упрощенный листинг на биржах.

Китай вышел в лидеры мирового рынка IPO

В 2023 году Китай обошел США по объему привлеченных средств компаниями, которые проводили IPO на местных биржах. Об этом пишет Financial Times.

Совокупно китайские компании привлекли в текущем году $19,5 млрд в ходе IPO. В то же время компании с листингом на биржах в США привлекли в пять раз меньше – всего $3,8 млрд.

Газета связывает всплеск активности на китайском фондовом рынке со снятием в Китае коронавирусных ограничений, которые мешали росту экономики, и с упрощенной процедурой листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Рынок IPO США показывает не лучшие результаты из-за агрессивной политики ФРС США по вопросу повышения базовой ставки, а также высокой инфляции и риска экономического спада, отмечает газета.

Фото на обложке: JMiks / Shutterstock

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