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Китай вновь стал одним из мировых лидеров по майнингу биткоина

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китай вновь стал одним из ведущих майнеров биткоина. На долю китайских майнеров пришлась пятая часть глобального распределения хешрейта (показатель производительности майнинга). И это несмотря на законодательный запрет майнинга в Китае.

Китай вновь стал одним из мировых лидеров по майнингу биткоина

Китайские майнеры вернули КНР на второе место среди мировых стран по объемам майнинга биткоина. Об этом пишет издание Cointelegraph со ссылкой на данные индекса потребления электроэнергии.

В январе на долю Китая пришлось более 20% глобального распределения хешрейта (показатель производительности майнера). Таким образом КНР вышел на второе место в мире по этому показателю.

Первое место на данный момент занимают США с долей 37,8% в общем объеме добытых биткоинов. Россия далека от лидерства – на ее долю приходится всего 4,6%.

Использовать электричество для майнинга в Китае запрещено законом с лета 2021 года. Сразу после введения запрета майнинг в Китае упал до нуля, но до него на долю КНР приходилось около 75% мирового хешрейта биткоина – страна была мировым лидером по объемам майнинга.

Фото на обложке: Memory Stockphoto / Shutterstock

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