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Инвестор Марк Мобиус рассказал о проблемах с выводом средств из Китая

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус посоветовал коллегам быть «очень, очень осторожными» при вложении денег в Китай. Миллиардер сообщил, что местные власти препятствуют оттоку капитала из страны.

Инвестор Марк Мобиус рассказал о проблемах с выводом средств из Китая

В эфире FOX Business Мобиус рассказал, что не может вывести средства со своего счета в банке HSBC в Шанхае. По словам инвестора, китайские власти ограничивают вывод иностранных денег без объяснения причин.

«Они ставят всевозможные барьеры. Они не говорят: "Нет, вы не можете вывести свои деньги". Но они говорят: "Дайте нам все записи за 20 лет, как вы заработали эти деньги". Это безумие», — отметил Мобиус.

Предприниматель уверен, что Китай «движется в совершенно ином направлении, чем то, которое заложил» бывший глава страны Дэн Сяопин, ставший инициатором экономических преобразований в КНР.

Основатель Mobius Capital Partners заявил, что китайское правительство «становится все более и более ориентированным на контроль в экономике». Инвестор также рассказал о расширении своего присутствия на альтернативных рынках Индии и Бразилии.

Фото: William Potter / Shutterstock

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