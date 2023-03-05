Инвестор Марк Мобиус рассказал о проблемах с выводом средств из Китая

Основатель американской инвесткомпании Mobius Capital Partners Марк Мобиус посоветовал коллегам быть «очень, очень осторожными» при вложении денег в Китай. Миллиардер сообщил, что местные власти препятствуют оттоку капитала из страны.
В эфире FOX Business Мобиус рассказал, что не может вывести средства со своего счета в банке HSBC в Шанхае. По словам инвестора, китайские власти ограничивают вывод иностранных денег без объяснения причин.
«Они ставят всевозможные барьеры. Они не говорят: "Нет, вы не можете вывести свои деньги". Но они говорят: "Дайте нам все записи за 20 лет, как вы заработали эти деньги". Это безумие», — отметил Мобиус.
Предприниматель уверен, что Китай «движется в совершенно ином направлении, чем то, которое заложил» бывший глава страны Дэн Сяопин, ставший инициатором экономических преобразований в КНР.
Основатель Mobius Capital Partners заявил, что китайское правительство «становится все более и более ориентированным на контроль в экономике». Инвестор также рассказал о расширении своего присутствия на альтернативных рынках Индии и Бразилии.
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