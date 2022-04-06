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Китай не заключает новые нефтяные контракты с Россией в опасениях санкций — Reuters

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайские государственные компании не стали участвовать в торгах на майские нефтяные контракты России, пишет Reuters. Нефтяники ведут только существующие контракты, а новые, несмотря на большой дисконт, не заключают в опасениях ужесточения санкций.

Китай не заключает новые нефтяные контракты с Россией в опасениях санкций — Reuters

О нежелании госкомпаний Китая заключать новые нефтяные контракты с Россией агентству Reuters рассказали шесть источников на рынке.

В майских торгах не участвовали крупнейшие нефтяные предприятия Китая, среди которых PetroChina, Sinopec, Sinochem. По данным агентства, они боятся, что их заподозрят в поддержке российской экономики.

Нефтяники опасаются новых санкций против российского нефтяного сектора и следуют рекомендации властей избирательно подходить к заключению новых контрактов с Россией, уточнил Reuters.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также крупнейшим покупателем российской нефти с поставками в объеме 1,6 млн баррелей в сутки – на долю России приходится 15% импорта нефти Китаем, добавили в агентстве. Половина этого объема поставляется в рамках межправительственных контрактов.

Фото на обложке: Comdas / Shutterstock

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