Китай не заключает новые нефтяные контракты с Россией в опасениях санкций — Reuters

Китайские государственные компании не стали участвовать в торгах на майские нефтяные контракты России, пишет Reuters. Нефтяники ведут только существующие контракты, а новые, несмотря на большой дисконт, не заключают в опасениях ужесточения санкций.
О нежелании госкомпаний Китая заключать новые нефтяные контракты с Россией агентству Reuters рассказали шесть источников на рынке.
В майских торгах не участвовали крупнейшие нефтяные предприятия Китая, среди которых PetroChina, Sinopec, Sinochem. По данным агентства, они боятся, что их заподозрят в поддержке российской экономики.
Нефтяники опасаются новых санкций против российского нефтяного сектора и следуют рекомендации властей избирательно подходить к заключению новых контрактов с Россией, уточнил Reuters.
Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, а также крупнейшим покупателем российской нефти с поставками в объеме 1,6 млн баррелей в сутки – на долю России приходится 15% импорта нефти Китаем, добавили в агентстве. Половина этого объема поставляется в рамках межправительственных контрактов.
Фото на обложке: Comdas /
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