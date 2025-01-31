Китайские компании подали почти 5 тыс. заявок на регистрацию брендов в России за год

В 2024 году китайские компании подали в Роспатент заявки на регистрацию 4730 брендов, что на 20% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики сервиса «Онлайн Патент» по запросу RB.RU. Рост числа заявок связан с попыткой заместить на российском рынке ушедшие из-за военной операции западные компании, считают эксперты.

За неполный январь (по состоянию на 24 января) компании из КНР направили в Роспатент уже 298 заявок, что на 75% больше по сравнению с январем 2024 года. В декабре было подано 380 заявок, уточнили в «Онлайн Патенте».

Фото в тексте: "Онлайн патент"

Китайские компании направляют заявки на регистрацию как пакетами, так и по одной. Большая часть из них оформлена на китайском и английском языках, но есть и наименования на русском. Среди заявителей крупные корпорации, например Huawei, а также малоизвестные в России компании, убедился RB.RU.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

В большинстве случаев предприятия из КНР регистрируют бренды по 09 классу МКТУ: компьютерная техника, электротехника, технические приборы, в том числе инновационные. Более тысячи заявок в 2024 году поступило по 25 классу МКТУ (одежда, обувь).

Фото в тексте: скриншот Роспатента

Сотни заявок поданы по 12 классу МКТУ — транспортные средства, автомобили, а также по 35-му — розничная торговля, в том числе на маркетплейсах.

Некоторые из заявок и уже состоявшихся регистраций напоминают знакомые в России названия. Например, корреспонеднт RB.RU нашел бренды, похожие на российские «Дзен» и Wildberries&Russ, а также американскую Tesla.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

Несмотря на высокую динамику роста заявок, Роспатент отказывает в регистрации примерно в 15-20% случаев, рассказала RB.RU руководитель практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анна Молчанова. Основными причинами отказов остаются недостаточная уникальность знака и наличие схожих зарегистрированных объектов.

«Отказы в регистрации в подавляющем большинстве случаев не связаны с национальностью и местом регистрации заявителей. Обычно Роспатент отказывает заявителям, если обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров», — говорит патентный поверенный №2670, юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков & Суворов» Вячеслав Игумнов..

По данным портала «Знаковед» (ИП Дмитрия Котов, собирает и анализирует данные Роспатента), по итогам первых трех кварталов 2024 года Китай занял первое место среди иностранных государств по числу заявок и зарегистрированных в России брендов. Среди компаний лидирует автомобильный гигант Chery Automobile, в прошлом году он оформил в России более 100 брендов. С 2022 года Китай обогнал США по числу подаваемых в России заявок, свидетельствуют данные портала.

«Устойчивый интерес Китая к российскому рынку объясняется большим количеством ушедших брендов в 2022 году. В 2023-2024 годах российский рынок пополнился новыми китайскими брендами, в том числе связанными с одеждой, техникой, автомобилями и бытовыми товарами», — пояснил Игумнов.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Китай является мировым лидером по количеству заявок на регистрацию товарных знаков. Так, в 2023 году компании из этой страны подали по всему миру 7,4 млн заявок, что в девять раз больше, чем компании из США, напомнил Игумнов. По словам эксперта, в текущей геополитической ситуации у Китая появилась возможность активнее развивать свои бренды на российском рынке.

Процесс регистрации товарных знаков китайскими брендами в России полностью аналогичен процедуре, которую проходят отечественные заявители при подаче своих заявок. Однако иностранные компании могут обратиться с заявлением о регистрации товарного знака в Роспатент исключительно через патентного поверенного. Данное требование положительно сказывается на шансах получения положительного решения по заявке, поскольку патентный поверенный является высококвалифицированным специалистом в области интеллектуальной собственности, считает Молчанова.

Эксперты полагают, что в 2025 году число заявок в Роспатент от китайских компаний будет расти.

«Китайские компании рассматривают Россию как стратегически важный рынок для их дальнейшего развития. Эта тенденция объясняется не только активным выходом на экспорт, но и желанием защитить свою интеллектуальную собственность от потенциальных нарушений. Очевидно, что с учетом текущих экономических тенденций, интерес китайских компаний к регистрации товарных знаков в России будет только увеличиваться», — считает Молчанова.