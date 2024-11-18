Пекинский институт решил запатентовать в России систему объединения механической руки и роботизированной кисти

Роспатент в ноябре зарегистрировал заявку Пекинского института точной мехатроники и управления на новое изобретение — систему объединения механической руки с роботизированной кистью и способ управления движениями руки робота, узнал RB.RU. Эксперты считают, что китайский патент не помешает российским изобретателям.

Механическая рука с четырьмя степенями свободы движения будет объединена с кистью с помощью роботизированного запястья и электрической цепи, указано в материалах Роспатента.

Запястье роботизированной кисти является параллельным механизмом с двумя степенями свободы и содержит два мотора, два толкателя и два сервоконтроллера положения. В самой руке установлены активный и ведомый сервоконтроллеры, моторы и толкатели, следует из заявки, у которой 11 авторов.

«Два толкателя движутся в одном направлении, роботизированная кисть выполняет движение по горизонтальной оси, а диапазон угла наклона составляет от -70 до 70 градусов, а когда два толкателя движутся в противоположных направлениях, роботизированная кисть выполняет вращение по вертикальной оси, и диапазон угла поворота составляет от -45 до 45 градусов», — говорится в материалах Роспатента со ссылкой на формулу изобретения.

Установление системы координат механической руки происходит методом Денавита–Хартенберга.

Сооснователь Promobot Олег Кивокурцев, занимающийся созданием роботов в России, прокомментировал для RB.RU намерения Пекинского института.

«Эта разработка интересна благодаря необычному подходу к механике, основанному на системе сервомоторов, которые приводят в движение толкатель, активирующий другие сервомоторы. Конструкция сложная и требует значительных усилий для разработки программного обеспечения, обеспечивающего синхронизацию системы. Однако, судя по описанию и характеристикам, она не обладает повышенной грузоподъемностью или энергоэффективностью, а также не снижает потребление аккумуляторов», — рассказал Кивокурцев.

По словам российского инженера, говорить о широких перспективах этой разработки пока преждевременно, учитывая наличие более эффективных решений для создания роботизированных рук и других узлов.

Кивокурцев добавил, что регистрация такого патента не помешает другим изобретателям, так как в нем много путей обхода.

«Например, в формуле изобретения указана последовательность действий механизмов, которую можно изменить, не потеряв сути, что создаст новое изобретение. Также описаны углы наклона с конкретными градусами, и малейшее изменение этих параметров приведет к новому решению», — добавил инженер.

По словам изобретателя, основная задача данного документа заключается в отчетности университета по программе грантов, поскольку одним из показателей эффективности таких проектов является наличие зарегистрированных патентов за рубежом. Именно поэтому разработчики решили зарегистрировать этот документ, заключил эксперт.

По данным Crunchbase, в 2024 году стартапы в области робототехники привлекли $6,4 млрд, по итогам года объем инвестиций может достигнуть почти $7,5 млрд. В 2023 году венчурные инвестиции в подобные стартапы достигли $6,9 млрд.