Стоимость грузоперевозок из Китая в Россию упала на 35%

С начала 2025 года стоимость грузоперевозок морским и железнодорожным путями из Китая в Россию упала на 30–35%, сообщает Forbes со ссылкой на представителей рынка. Эксперты объясняют это в том числе снижением спроса со стороны импортеров и укреплением рубля.

Гендиректор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани отметил, что снижение стоимости тарифов на международные перевозки для российских заказчиков вызвано недавним укреплением рубля. Директор по логистике ModernWay Олег Полуэктов заявил, что падение стоимости грузоперевозок связано с тем, что в декабре не состоялся характерный для этого периода пиковый спрос на международные перевозки.

Директор по логистике ГК «ЕТЕ» Евгений Школьный связал падение стоимости морских и железнодорожных перевозок с «большим переходом» на автоперевозки. «По результатам января 2025 года порты и железнодорожная инфраструктура не досчитались примерно 10% грузопотока в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это всех напугало и заставило сильно снижать цены на морские перевозки, что очень заметно по направлению через Дальний Восток», — пояснил Школьный.

Прогноз. Опрошенные Forbes эксперты считают, что снижение стоимости международных перевозок в этом направлении продолжится. Оно выгодно импортерам, однако имеет негативные последствия для перевозчиков, поскольку сокращает их доходы, ограничивая возможности для инвестиций в развитие инфраструктуры и обновление транспорта, объяснил директор филиала ILC в Шанхае Андрей Есин.

В конце декабря Wildberries запустил грузоперевозки собственным транспортом (Full Track Load, FTL). Услугой могут воспользоваться как продавцы платформы, так и любые другие компании. Автопарк Wildberries включает 1,7 тыс. грузовых машин и полуприцепов, они могут осуществлять перевозки в любую точку России при условии наличия дорожного покрытия.