Китай остановил закупку российской нефти из-за военной операции на Украине

Главный экономический «партнер» Российской Федерации приостановил закупку российской нефти. Китайскому бизнесу необходимо оценить потенциальные последствия военной операции России на Украине.
Компании из Китая перестали покупать у России нефть, которая доставляется из портов городов Дальнего Востока, сообщает Bloomberg.
Причиной приостановки закупок стали отказы банков открывать аккредитивы покупателям российской нефти. Бизнесу необходимо время, чтобы оценить возможные последствия военной операции на Украине.
Китайские покупатели российской нефти надеются, что ситуация с поставками и проведением платежей стабилизируется в ближайшие дни.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля в 05:30 по московскому времени в эфире национального телевидения. В первую очередь российские войска атаковали украинскую военную инфраструктуру, авиацию, объекты противовоздушной обороны и аэродромы.
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Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
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