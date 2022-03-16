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Китайские смартфоны показали кратный рост продаж в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

С начала военной операции на Украине китайские смартфоны показали кратный рост продаж в России. Устройства бренда Huawei стали покупать в четыре раза чаще, Oppo и Vivo – в три раза чаще. Если в конце февраля россияне скупали смартфоны Samsung, Apple, то сейчас в приоритете бюджетные устройства, которые остались в продаже.

Китайские смартфоны показали кратный рост продаж в России

Аналитику продаж смартфонов китайских брендов провели в МТС и поделились результатами с «Коммерсантом».

В период с 28 февраля по 13 марта (две недели) рост продаж смартфонов под брендом Huawei составил 300%, Oppo и Vivo – 200%, ZTE – 100%.

В процентном соотношении продажи китайских смартфонов выросли на 12%.

В компаниях Realme и Vivo подтвердили информацию о повышенном спросе среди россиян на смартфоны под их брендами. В Realme рассчитывают на дальнейший рост продаж своих смартфонов в России.

До начала военной операции на Украине спрос на китайские смартфоны падал. В конце февраля россияне чаще покупали смартфоны из среднего и высокого ценовых сегментов под брендами Samsung и Apple. В марте российский покупатель переключился на более бюджетные варианты, которыми и являются китайские смартфоны.

Фото на обложке: N.Z.Photography / Shutterstock

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