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В Китае заблокировали глобальную версию Steam

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Пользователи из Китая не могут получить доступ к международной версии цифровой площадки Steam. Теперь в Китае доступна только специальная региональная версия Steam.

В Китае заблокировали глобальную версию Steam

О блокировки Steam в Китае в ночь на 25 декабря сообщили пользователи Reddit. Позднее эту информацию подтвердил SteamDB.

Блокировки избежала местная версия Steam, запущенная в начале этого года компанией Valve совместно с китайским разработчиком Perfect World. Для попадания в Steam China все игры должны получить одобрение местного регулятора после проверки на предмет отсутствия запрещенного контента.

В настоящий момент в китайском Steam доступны всего 50 игр. В их число входят популярные CS:GO и Dota 2 с отредактированной графикой. В глобальной версии площадки число игр в тысячу раз больше.

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Фото: viewimage / Shutterstock

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