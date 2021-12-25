В Китае заблокировали глобальную версию Steam

Пользователи из Китая не могут получить доступ к международной версии цифровой площадки Steam. Теперь в Китае доступна только специальная региональная версия Steam.
О блокировки Steam в Китае в ночь на 25 декабря сообщили пользователи Reddit. Позднее эту информацию подтвердил SteamDB.
There are reports of Steam Store being blocked in China.— SteamDB (@SteamDB) December 25, 2021
Store and API subdomains appear to experience connection resets on some Akamai IPs (which is typical for great firewall), similar to how GitHub was being blocked. Other subdomains (like partner site) work at the moment.
Блокировки избежала местная версия Steam, запущенная в начале этого года компанией Valve совместно с китайским разработчиком Perfect World. Для попадания в Steam China все игры должны получить одобрение местного регулятора после проверки на предмет отсутствия запрещенного контента.
В настоящий момент в китайском Steam доступны всего 50 игр. В их число входят популярные CS:GO и Dota 2 с отредактированной графикой. В глобальной версии площадки число игр в тысячу раз больше.
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Фото: viewimage / Shutterstock
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