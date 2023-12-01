Bloomberg: иностранные инвесторы устроили самую продолжительную распродажу китайских акций

Иностранные инвесторы устроили самую продолжительную распродажу китайских акций, сообщил Bloomberg. Ценные бумаги компаний из Китая распродавались четыре месяца подряд, в ноябре китайский индекс CSI 300 показал худший результат среди ведущих мировых индексов.

Иностранные инвесторы распродавали акции китайских компаний четыре месяца подряд, проведя самую продолжительную распродажу на китайском фондовом рынке. Об этом сообщил Bloomberg.

В ноябре китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 2,1%, что стало худшим результатом среди ведущих мировых индексов. CSI 300 отслеживает акции 300 крупнейших компаний, торгующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, и является вторым по величине фондовым рынком в мире.

Падение рынка акций Китая произошло из-за разочарованности инвесторов в темпах восстановления экономики КНР, а также прибыли китайских компаний за третий квартал и их прогнозов по будущим доходам.

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