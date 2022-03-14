Фондовый рынок Китая испытал рекордный за 14 лет дневной обвал

Китайский фондовый рынок в понедельник 14 марта рекордно обвалился. Ключевые индексы снизились в пределах 7,5-12%. Это сильнейшее дневное падение со времен международного финансового кризиса 2008 года. Инвесторы опасаются возможных санкций из-за сближения Китая с Россией, пишет Bloomberg.

Ключевые индексы биржи Гонконга, которые отслеживают динамику стоимости акций китайских компаний, в понедельник 14 марта снизились на рекордные с 2008 года 7-12%, следует из данных торгов на бирже.

Hang Seng Tech (следит за акциями 30 крупнейших технологических компаний Китая) упал на 11,03%, Hang Seng China Enterprises рухнул на 7,7%, Golden Dragon снизился на 6,2%. Курс китайского юаня по отношению к доллару США упал на 0,4%.

Падение китайского рынка связано с тем, что инвесторы опасаются введения санкций против Китая со стороны западных стран из-за возможного сближения с Россией, которая ведет военную операцию на Украине, считают эксперты, опрошенные Bloomberg.

Министр торговли США Джина Раймондо в интервью The New York Times сообщала, что Соединенные Штаты могут лишить поставок китайские компании, которые сотрудничают с Россией.

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