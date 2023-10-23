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Китайский рынок акций рухнул до минимума с допандемийного 2019 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский рынок акций рухнул до минимума с допандемийного 2019 года. На падении рынка сказался медленный рост экономики Китая, проблемы в секторе недвижимости и повышение ставки ФРС США, которое влияет на акции технологических компаний по всему миру.

Китайский рынок акций рухнул до минимума с допандемийного 2019 года

Рынок акций Китая снизился до минимума за последние четыре года. CSI 300 Index, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших китайских компаний, к закрытию торгов в понедельник упал на 1,04% до 3474 пунктов, свидетельствуют данные торгов. С начала 2023 года индекс CSI 300 рухнул почти на 15% в долларовом выражении.

В то же время индекс STAR 50 упал до минимальных значений с момента своего создания, сообщил Bloomberg. STAR 50 следит за динамикой бумаг технологических компаний Китая и был основан в 2019 году как аналог американского Nasdaq. В ходе торгов в понедельник индекс снижался на 2,9% до 836 пунктов.

Китайский фондовый рынок падает на фоне опасений инвесторов по поводу медленного роста экономики Китая, пишет Financial Times. На снижение темпов экономического роста повлияли банкротства китайских девелоперов, из-за чего интерес к китайскому рынку акций значительно упал.

Также на китайский фондовый рынок влияет монетарная политика ФРС США. Ставка в Штатах неоднократно повышалась, денежно-кредитная политика ужесточилась, что привело к падению акций технологических компаний по всему миру, отмечает FT.

Фото на обложке: amnat30 / Shutterstock

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