Китайский рынок акций рухнул до минимума с допандемийного 2019 года

Китайский рынок акций рухнул до минимума с допандемийного 2019 года. На падении рынка сказался медленный рост экономики Китая, проблемы в секторе недвижимости и повышение ставки ФРС США, которое влияет на акции технологических компаний по всему миру.

Рынок акций Китая снизился до минимума за последние четыре года. CSI 300 Index, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших китайских компаний, к закрытию торгов в понедельник упал на 1,04% до 3474 пунктов, свидетельствуют данные торгов. С начала 2023 года индекс CSI 300 рухнул почти на 15% в долларовом выражении.

В то же время индекс STAR 50 упал до минимальных значений с момента своего создания, сообщил Bloomberg. STAR 50 следит за динамикой бумаг технологических компаний Китая и был основан в 2019 году как аналог американского Nasdaq. В ходе торгов в понедельник индекс снижался на 2,9% до 836 пунктов.

Китайский фондовый рынок падает на фоне опасений инвесторов по поводу медленного роста экономики Китая, пишет Financial Times. На снижение темпов экономического роста повлияли банкротства китайских девелоперов, из-за чего интерес к китайскому рынку акций значительно упал.

Также на китайский фондовый рынок влияет монетарная политика ФРС США. Ставка в Штатах неоднократно повышалась, денежно-кредитная политика ужесточилась, что привело к падению акций технологических компаний по всему миру, отмечает FT.

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