Китай резко повысил цены на грузоперевозки в РФ и Беларусь

Китай существенно повысил тарифы на грузоперевозки в Россию и Беларусь. Цены в среднем выросли на $500-800 и даже выше в зависимости от станции отправления.

Как сообщает транспортно-логистический портал Infotrans, параллельно росту цен на железнодорожные грузоперевозки подорожали и ставки морских фрахтов из КНР.

Здесь увеличение тарифов составило от $800-1 тыс. до $1,3 тыс.-1,5 тыс. На расценки влияет порт отправления. Infotrans указывает и на повышенный спрос на транспортировку — свободных мест на судах уже почти нет, морские линии предлагают позиции на конец мая-начало июня.

В начале мая в РЖД сообщили о возобновлении железнодорожных перевозок из Китая в Евросоюз транзитом через РФ. Так, по данным компании, за I квартал перевозки увеличились до 90 тыс. TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), рост составил 44%.

Заместитель генерального директора компании Алексей Шило указал на изменившуюся структуру перевозок по транзитному коридору. По его словам, в 2024 году установился тренд на рост транзита между Беларусью и Китаем.

«Он тоже вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 68%, мы суммарно перевезли порядка 135 тыс. TEU», — сообщал Шило «Коммерсанту» в начале месяца.

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