Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продавец китайских умных телевизоров подал заявку в Роспатент на бренд «Все включено»

Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

ООО «Эмтиси Групп», которое продает китайские умные телевизоры под брендом Kivi, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Все включено». Документ опубликован в базе данных ведомства, внимание на него обратил журнал «Телеспутник».

Продавец китайских умных телевизоров подал заявку в Роспатент на бренд «Все включено»
  1. Новости

Заявка поступила 1 ноября, Роспатент опубликовал ее 8 ноября. В ООО «Эмтиси Групп» хотят защитить брендом «Все включено» звукозаписывающую аппаратуру, 3D-очки, DVD-плееры, видеокамеры, видеопроекторы и другие подобные товары.

По данным Rusprofile, ООО «Эмтиси Групп» зарегистрировано в 2018 году в Москве, учредителем компании указан Сергей Буланов. В 2023 году выручка этого юрлица составила 1,6 млрд рублей, увеличившись примерно на 45% по сравнению с 2022 годом, а чистый убыток — 62 млн рублей.

 

 Заявка ООО «Эмтиси Групп» в Роспатенте, фото: RB.RU

 

Компания продает умные телевизоры под брендом Kivi, пишет «Телеспутник». На сайте бренда указано, что его товары производятся и обслуживаются китайским производителем электроники Shenzhen AMTC.

Накануне, 18 ноября, «Телеспутник» со ссылкой на исследование аналитического центра GS Group писал, что в 2024 году на российском рынке значительно снизилась доля южнокорейских телевизоров, а их стоимость увеличилась из-за роста цен на комплектующие. Популярностью у россиян пользуются китайские и отечественные устройства, так как они не уступают по качеству корейским, но дешевле их, отмечали эксперты.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 ноября 2024

Пилотное тестирование в Москве

20 ноября 2024

Энергопрорыв

21 ноября 2024

Набор проектов в Контур Стартап-бюро

25 ноября 2024

RB Choice — 100 перспективных российских стартапов

25 ноября 2024

INGRIA.Drone

Все ВОЗМОЖНОСТИ