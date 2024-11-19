Продавец китайских умных телевизоров подал заявку в Роспатент на бренд «Все включено»

ООО «Эмтиси Групп», которое продает китайские умные телевизоры под брендом Kivi, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Все включено». Документ опубликован в базе данных ведомства, внимание на него обратил журнал «Телеспутник».

Заявка поступила 1 ноября, Роспатент опубликовал ее 8 ноября. В ООО «Эмтиси Групп» хотят защитить брендом «Все включено» звукозаписывающую аппаратуру, 3D-очки, DVD-плееры, видеокамеры, видеопроекторы и другие подобные товары.

По данным Rusprofile, ООО «Эмтиси Групп» зарегистрировано в 2018 году в Москве, учредителем компании указан Сергей Буланов. В 2023 году выручка этого юрлица составила 1,6 млрд рублей, увеличившись примерно на 45% по сравнению с 2022 годом, а чистый убыток — 62 млн рублей.

Заявка ООО «Эмтиси Групп» в Роспатенте, фото: RB.RU

Компания продает умные телевизоры под брендом Kivi, пишет «Телеспутник». На сайте бренда указано, что его товары производятся и обслуживаются китайским производителем электроники Shenzhen AMTC.

Накануне, 18 ноября, «Телеспутник» со ссылкой на исследование аналитического центра GS Group писал, что в 2024 году на российском рынке значительно снизилась доля южнокорейских телевизоров, а их стоимость увеличилась из-за роста цен на комплектующие. Популярностью у россиян пользуются китайские и отечественные устройства, так как они не уступают по качеству корейским, но дешевле их, отмечали эксперты.