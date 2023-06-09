В Китае хотят ограничить использование Wi-Fi и Bluetooth простыми гражданами

В Китае могут ограничить для граждан пользование Wi-Fi, Bluetooth и Air Drop. Законопроект об ограничении в области интернет-сетей малого радиуса действия разместило Управление по вопросам кибербезопасности КНР. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, поставщики услуг должны будут внедрять системы мониторинга данных, которые циркулируют через такие сети, и пресекать передачу запрещенного контента.
Обычных пользователей законопроект обязует «принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации». Также, согласно документу, граждане должны сообщать властям, если они получили такой контент
В числе прочего, проект закона предполагает ограничение автоматического подключения девайсов к сетям. Кроме того, личные данные владельцев устройств, с которого произошло подключения, будут направляться операторам сети.
Эта мера стала ответом на массовые протесты в Китае против ковидных ограничений, которые имели место минувшей осенью. Тогда участники акций передавали видео о происходящем через AirDrop и Bluetooth.
Фото на обложке: Stanslavs /
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